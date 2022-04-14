bemo Staked TON (STTON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in bemo Staked TON (STTON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

bemo Staked TON (STTON) Informatie bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens. Officiële website: https://bemo.fi/ Whitepaper: https://docs.bemo.fi/ Koop nu STTON!

bemo Staked TON (STTON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor bemo Staked TON (STTON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.04M $ 8.04M $ 8.04M Totale voorraad: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Circulerende voorraad: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.04M $ 8.04M $ 8.04M Hoogste ooit: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Laagste ooit: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 Huidige prijs: $ 3.03 $ 3.03 $ 3.03 Meer informatie over bemo Staked TON (STTON) prijs

bemo Staked TON (STTON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van bemo Staked TON (STTON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STTON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STTON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STTON begrijpt, kun je de live prijs van STTON token verkennen!

