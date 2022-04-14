believe in something (DTF) Tokenomie
Believe In Something Manifesto: In the Wise Words of “Meme Buffet”
Rule #1: Always HODL
Rule #1 of the Meme Coin Index is simple: Never underestimate the power of internet-driven degens.
Rule #2: There will always be a max of 21 Meme Coins in the Meme Buffet Index
“$DTF” is the first 1/21 index meme coin and Will Never Dip Below 1% weight in the index. Our secret weapon: “Believe In Something” (ticker: DTF).
Contract Address: EmhVWGUa2Q9PN4QjzFjvuVyzFKg4s3ERwjKR9dQDpump
Rule #3: Fundamentals? Never Heard of 'Em
Fundamentals are for suckers—mindshare is our KPI.
True leadership is a trust, and fulfilling it with integrity and justice is the mark of a true believer — a leader worthy of a cult following.
- "Meme Indexer"
believe in something (DTF) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor believe in something (DTF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
believe in something (DTF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van believe in something (DTF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal DTF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel DTF tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van DTF begrijpt, kun je de live prijs van DTF token verkennen!
Prijsvoorspelling van DTF
Wil je weten waar je DTF naartoe gaat? Onze DTF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
