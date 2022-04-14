Beliefteam (BELIEFTEAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Beliefteam (BELIEFTEAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Beliefteam (BELIEFTEAM) Informatie BeliefTeam is a platform designed to empower founders who launch tokens on @believeapp by giving them real tools to build and grow. It starts with AI-generated project ideas, then evolves into Founder Cards to share your vision, and now introduces Micro Sprints — an AI cofounder that breaks your idea into actionable tasks. Soon, anyone will be able to contribute and earn. It's execution at Web3 speed. Officiële website: https://beliefteam.fun/ Whitepaper: https://beliefteam.gitbook.io/beliefteam

Beliefteam (BELIEFTEAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Beliefteam (BELIEFTEAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.99K Totale voorraad: $ 998.90M Circulerende voorraad: $ 998.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.99K Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Beliefteam (BELIEFTEAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Beliefteam (BELIEFTEAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BELIEFTEAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BELIEFTEAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BELIEFTEAM begrijpt, kun je de live prijs van BELIEFTEAM token verkennen!

Prijsvoorspelling van BELIEFTEAM Wil je weten waar je BELIEFTEAM naartoe gaat? Onze BELIEFTEAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

