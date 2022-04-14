Behodler (EYE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Behodler (EYE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Behodler (EYE) Informatie Behodler is an efficient, low gas, single sided AMM with a universal liquidity token powered by MEV capturing tokenomics. While offering lower impermanent loss than traditional AMMs, Behodler shines as a wholesaler of yield strategies typically found on layer 2: for half the gas of a trade on Uniswap, you can zap into and out of your favourite mainnet yield farms. Eye is the deflationary governance token for Behodler. While most governance tokens are for little more than voting, Behodler burns EYE every chance it gets to glean the truth that comes from requiring participants stake skin in the game. Officiële website: https://behodler.io Koop nu EYE!

Behodler (EYE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Behodler (EYE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 173.60K $ 173.60K $ 173.60K Totale voorraad: $ 9.74M $ 9.74M $ 9.74M Circulerende voorraad: $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 303.58K $ 303.58K $ 303.58K Hoogste ooit: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 Laagste ooit: $ 0.0083679 $ 0.0083679 $ 0.0083679 Huidige prijs: $ 0.03117898 $ 0.03117898 $ 0.03117898 Meer informatie over Behodler (EYE) prijs

Behodler (EYE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Behodler (EYE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EYE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EYE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EYE begrijpt, kun je de live prijs van EYE token verkennen!

