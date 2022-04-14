Beevo (BEEVO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Beevo (BEEVO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Beevo (BEEVO) Informatie Beevo (Beevo) – A Community-Driven Meme Coin on Solana Beevo is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to leverage the speed, scalability, and low transaction costs of the network. Launched on the Boop.fun platform, Beevo is part of the growing ecosystem of viral digital assets that emphasize community participation and decentralized ownership. Created by Broccoli Dev, a known figure in the Solana meme coin space, Beevo combines meme culture with solid infrastructure, ensuring a seamless user experience and long-term community engagement. Key Features: Blockchain: Solana – high-speed, low-fee, and scalable. Launch Platform: Boop.fun – a trusted platform for launching Solana-based meme tokens. Developer: Broccoli Dev – reputable builder within the Solana community. Community Focused: Emphasis on organic growth, transparency, and decentralized engagement. Beevo aims to be more than just a meme—it’s a digital asset built with intention, backed by a strong development ethos and supported by an engaged community. Beevo (Beevo) – A Community-Driven Meme Coin on Solana Beevo is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to leverage the speed, scalability, and low transaction costs of the network. Launched on the Boop.fun platform, Beevo is part of the growing ecosystem of viral digital assets that emphasize community participation and decentralized ownership. Created by Broccoli Dev, a known figure in the Solana meme coin space, Beevo combines meme culture with solid infrastructure, ensuring a seamless user experience and long-term community engagement. Key Features: Blockchain: Solana – high-speed, low-fee, and scalable. Launch Platform: Boop.fun – a trusted platform for launching Solana-based meme tokens. Developer: Broccoli Dev – reputable builder within the Solana community. Community Focused: Emphasis on organic growth, transparency, and decentralized engagement. Beevo aims to be more than just a meme—it’s a digital asset built with intention, backed by a strong development ethos and supported by an engaged community. Officiële website: https://beevo.fun Koop nu BEEVO!

Beevo (BEEVO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Beevo (BEEVO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.32K $ 15.32K $ 15.32K Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.32K $ 15.32K $ 15.32K Hoogste ooit: $ 0.00142896 $ 0.00142896 $ 0.00142896 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Beevo (BEEVO) prijs

Beevo (BEEVO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Beevo (BEEVO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BEEVO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BEEVO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BEEVO begrijpt, kun je de live prijs van BEEVO token verkennen!

Prijsvoorspelling van BEEVO Wil je weten waar je BEEVO naartoe gaat? Onze BEEVO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BEEVO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!