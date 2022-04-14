Beets Staked Sonic (STS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Beets Staked Sonic (STS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Beets Staked Sonic (STS) Informatie stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page. stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page. Officiële website: https://beets.fi/ Koop nu STS!

Beets Staked Sonic (STS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Beets Staked Sonic (STS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 73.87M $ 73.87M $ 73.87M Totale voorraad: $ 278.20M $ 278.20M $ 278.20M Circulerende voorraad: $ 278.20M $ 278.20M $ 278.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 73.87M $ 73.87M $ 73.87M Hoogste ooit: $ 0.990411 $ 0.990411 $ 0.990411 Laagste ooit: $ 0.25001 $ 0.25001 $ 0.25001 Huidige prijs: $ 0.26527 $ 0.26527 $ 0.26527 Meer informatie over Beets Staked Sonic (STS) prijs

Beets Staked Sonic (STS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Beets Staked Sonic (STS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STS begrijpt, kun je de live prijs van STS token verkennen!

Prijsvoorspelling van STS Wil je weten waar je STS naartoe gaat? Onze STS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!