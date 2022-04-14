BeethovenX sFTMX (SFTMX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BeethovenX sFTMX (SFTMX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Informatie Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more. Officiële website: https://beets.fi/sftmx

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BeethovenX sFTMX (SFTMX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Marktkapitalisatie: $ 5.80M Totale voorraad: $ 19.82M Circulerende voorraad: $ 19.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.80M Hoogste ooit: $ 1.67 Laagste ooit: $ 0.171647 Huidige prijs: $ 0.286891

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BeethovenX sFTMX (SFTMX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SFTMX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SFTMX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SFTMX begrijpt, kun je de live prijs van SFTMX token verkennen!

Prijsvoorspelling van SFTMX Wil je weten waar je SFTMX naartoe gaat? Onze SFTMX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

