Beercoin 2 (BEER2) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.49% Prijswijziging (1D) -1.44% Prijswijziging (7D) -20.70% Prijswijziging (7D) -20.70%

Beercoin 2 (BEER2) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BEER2 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BEER2 hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BEER2 met +0.49% veranderd in het afgelopen uur, -1.44% in de afgelopen 24 uur en -20.70% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Beercoin 2 (BEER2) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 96.64K$ 96.64K $ 96.64K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 129.03K$ 129.03K $ 129.03K Circulerende voorraad 395.56B 395.56B 395.56B Totale voorraad 528,112,755,663.3835 528,112,755,663.3835 528,112,755,663.3835

De huidige marktkapitalisatie van Beercoin 2 is $ 96.64K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BEER2 is 395.56B, met een totale voorraad van 528112755663.3835. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 129.03K.