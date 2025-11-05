BeursDEX+
De live Beercoin 2 prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime BEER2 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BEER2 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 BEER2 naar USD live prijs:

-1.40%1D
mexc
USD
Beercoin 2 (BEER2) live prijsgrafiek
Beercoin 2 (BEER2) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
Beercoin 2 (BEER2) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BEER2 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BEER2 hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BEER2 met +0.49% veranderd in het afgelopen uur, -1.44% in de afgelopen 24 uur en -20.70% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Beercoin 2 (BEER2) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Beercoin 2 is $ 96.64K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BEER2 is 395.56B, met een totale voorraad van 528112755663.3835. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 129.03K.

Beercoin 2 (BEER2) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Beercoin 2 naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Beercoin 2 naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Beercoin 2 naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Beercoin 2 naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-1.44%
30 dagen$ 0-37.75%
60 dagen$ 0-39.34%
90 dagen$ 0--

Wat is Beercoin 2 (BEER2)?

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Beercoin 2 (BEER2) hulpbron

Officiële website

Beercoin 2 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Beercoin 2 (BEER2) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Beercoin 2 (BEER2) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Beercoin 2 te bekijken.

Bekijk nu de Beercoin 2 prijsvoorspelling !

BEER2 naar lokale valuta's

Beercoin 2 (BEER2) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Beercoin 2 (BEER2) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BEER2 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Beercoin 2 (BEER2)

Hoeveel is Beercoin 2 (BEER2) vandaag waard?
De live BEER2 prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BEER2 naar USD prijs?
De huidige prijs van BEER2 naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Beercoin 2?
De marktkapitalisatie van BEER2 is $ 96.64K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BEER2?
De circulerende voorraad van BEER2 is 395.56B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BEER2?
BEER2 bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BEER2?
BEER2 zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van BEER2?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BEER2 is -- USD.
Zal BEER2 dit jaar hoger gaan?
BEER2 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BEER2 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Beercoin 2 (BEER2) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

