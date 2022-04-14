Beep (BEEP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Beep (BEEP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Beep (BEEP) Informatie Beep is a meme coin that aims to be ubiquitous and fun, inspired by the everyday beeps we hear from devices all around us. With zero transaction taxes, a burned liquidity pool, and a renounced contract, Beep is designed to be a community-driven token on the Solana blockchain. It promises to empower communities, break down financial barriers, and provide a fun and engaging crypto experience. Join the movement and let Beep bring a bit of joy and simplicity to your crypto journey. Officiële website: https://beep.meme

Beep (BEEP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Beep (BEEP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.42K $ 20.42K $ 20.42K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.42K $ 20.42K $ 20.42K Hoogste ooit: $ 0.02037917 $ 0.02037917 $ 0.02037917 Laagste ooit: $ 0.00000875 $ 0.00000875 $ 0.00000875 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Beep (BEEP) prijs

Beep (BEEP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Beep (BEEP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BEEP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BEEP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BEEP begrijpt, kun je de live prijs van BEEP token verkennen!

