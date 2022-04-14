Beem Communication (BEEM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Beem Communication (BEEM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Beem Communication (BEEM) Informatie Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana's high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control. Officiële website: https://www.beem.me/ Whitepaper: https://www.beem.me/whitepaper Koop nu BEEM!

Beem Communication (BEEM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Beem Communication (BEEM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 611.60K $ 611.60K $ 611.60K Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 611.60K $ 611.60K $ 611.60K Hoogste ooit: $ 0.00145202 $ 0.00145202 $ 0.00145202 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0006116 $ 0.0006116 $ 0.0006116 Meer informatie over Beem Communication (BEEM) prijs

Beem Communication (BEEM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Beem Communication (BEEM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BEEM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BEEM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BEEM begrijpt, kun je de live prijs van BEEM token verkennen!

Prijsvoorspelling van BEEM Wil je weten waar je BEEM naartoe gaat? Onze BEEM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BEEM token!

