Beeg Blue Whale (BEEG) Informatie Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation. Officiële website: https://beegbwhale.com/

Beeg Blue Whale (BEEG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Beeg Blue Whale (BEEG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 114.97K $ 114.97K $ 114.97K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 114.97K $ 114.97K $ 114.97K Hoogste ooit: $ 0.00119258 $ 0.00119258 $ 0.00119258 Laagste ooit: $ 0.00000738 $ 0.00000738 $ 0.00000738 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Beeg Blue Whale (BEEG) prijs

Beeg Blue Whale (BEEG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Beeg Blue Whale (BEEG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BEEG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BEEG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BEEG begrijpt, kun je de live prijs van BEEG token verkennen!

