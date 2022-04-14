Bedrock BTC (BRBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bedrock BTC (BRBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bedrock BTC (BRBTC) Informatie brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.

Officiële website: https://www.bedrock.technology/

Bedrock BTC (BRBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bedrock BTC (BRBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.88M $ 43.88M $ 43.88M Totale voorraad: $ 377.74 $ 377.74 $ 377.74 Circulerende voorraad: $ 377.74 $ 377.74 $ 377.74 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.88M $ 43.88M $ 43.88M Hoogste ooit: $ 623,585 $ 623,585 $ 623,585 Laagste ooit: $ 70,739 $ 70,739 $ 70,739 Huidige prijs: $ 116,166 $ 116,166 $ 116,166 Meer informatie over Bedrock BTC (BRBTC) prijs

Bedrock BTC (BRBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bedrock BTC (BRBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BRBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BRBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BRBTC begrijpt, kun je de live prijs van BRBTC token verkennen!

