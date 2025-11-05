Beavers by CEDEN (BEAVER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.97% Prijswijziging (1D) -4.08% Prijswijziging (7D) -15.63% Prijswijziging (7D) -15.63%

Beavers by CEDEN (BEAVER) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BEAVER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BEAVER hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BEAVER met +0.97% veranderd in het afgelopen uur, -4.08% in de afgelopen 24 uur en -15.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Beavers by CEDEN (BEAVER) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 854.83K$ 854.83K $ 854.83K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 854.83K$ 854.83K $ 854.83K Circulerende voorraad 6.72B 6.72B 6.72B Totale voorraad 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0

De huidige marktkapitalisatie van Beavers by CEDEN is $ 854.83K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BEAVER is 6.72B, met een totale voorraad van 6723257311.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 854.83K.