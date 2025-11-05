Beaver (BEAVER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.33% Prijswijziging (1D) -9.47% Prijswijziging (7D) -10.80% Prijswijziging (7D) -10.80%

Beaver (BEAVER) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BEAVER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BEAVER hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BEAVER met +0.33% veranderd in het afgelopen uur, -9.47% in de afgelopen 24 uur en -10.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Beaver (BEAVER) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 18.45K$ 18.45K $ 18.45K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 18.45K$ 18.45K $ 18.45K Circulerende voorraad 420.69T 420.69T 420.69T Totale voorraad 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Beaver is $ 18.45K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BEAVER is 420.69T, met een totale voorraad van 420690000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 18.45K.