BEATS on BASE (BEATS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BEATS on BASE (BEATS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BEATS on BASE (BEATS) Informatie Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth. Officiële website: https://www.beatsonbase.ai Whitepaper: https://www.beatsonbase.ai/white-paper

BEATS on BASE (BEATS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BEATS on BASE (BEATS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 321.13K $ 321.13K $ 321.13K Totale voorraad: $ 808.81M $ 808.81M $ 808.81M Circulerende voorraad: $ 453.20M $ 453.20M $ 453.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 573.11K $ 573.11K $ 573.11K Hoogste ooit: $ 0.00726409 $ 0.00726409 $ 0.00726409 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00070733 $ 0.00070733 $ 0.00070733 Meer informatie over BEATS on BASE (BEATS) prijs

BEATS on BASE (BEATS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BEATS on BASE (BEATS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BEATS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BEATS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BEATS begrijpt, kun je de live prijs van BEATS token verkennen!

Prijsvoorspelling van BEATS Wil je weten waar je BEATS naartoe gaat? Onze BEATS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BEATS token!

