BEAST SELLER (BEAST) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00414159 24u hoog $ 0.00717272 Hoogste prijs ooit $ 0.101404 Laagste prijs $ 0.00357844 Prijswijziging (1u) +1.14% Prijswijziging (1D) -37.22% Prijswijziging (7D) -41.56%

BEAST SELLER (BEAST) real-time prijs is $0.00450267. De afgelopen 24 uur werd er BEAST verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00414159 en een hoogtepunt van $ 0.00717272, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BEAST hoogste prijs aller tijden is $ 0.101404, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00357844 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BEAST met +1.14% veranderd in het afgelopen uur, -37.22% in de afgelopen 24 uur en -41.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BEAST SELLER (BEAST) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 312.58K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 312.58K Circulerende voorraad 69.42M Totale voorraad 69,420,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BEAST SELLER is $ 312.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BEAST is 69.42M, met een totale voorraad van 69420000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 312.58K.