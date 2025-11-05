BEARY (BEARY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00268921$ 0.00268921 $ 0.00268921 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.85% Prijswijziging (1D) -5.82% Prijswijziging (7D) -25.00% Prijswijziging (7D) -25.00%

BEARY (BEARY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BEARY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BEARY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00268921, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BEARY met +0.85% veranderd in het afgelopen uur, -5.82% in de afgelopen 24 uur en -25.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BEARY (BEARY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Circulerende voorraad 989.71M 989.71M 989.71M Totale voorraad 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083

De huidige marktkapitalisatie van BEARY is $ 10.79K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BEARY is 989.71M, met een totale voorraad van 989710456.9532083. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.79K.