Bearn BERA (YBERA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 Laagste prijs $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Bearn BERA (YBERA) real-time prijs is $2.94. De afgelopen 24 uur werd er YBERA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YBERA hoogste prijs aller tijden is $ 2.98, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 2.25 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YBERA met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bearn BERA (YBERA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K Circulerende voorraad 3.44K 3.44K 3.44K Totale voorraad 3,435.205991763627 3,435.205991763627 3,435.205991763627

De huidige marktkapitalisatie van Bearn BERA is $ 17.55K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YBERA is 3.44K, met een totale voorraad van 3435.205991763627. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.10K.