Bear In Bathrobe (BIB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bear In Bathrobe (BIB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Bear In Bathrobe (BIB) Informatie BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they're a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that's exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun. Officiële website: https://bearinbathrobe.com

Bear In Bathrobe (BIB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bear In Bathrobe (BIB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.28M Totale voorraad: $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.28M Hoogste ooit: $ 0.01857096 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00127796

Bear In Bathrobe (BIB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bear In Bathrobe (BIB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIB begrijpt, kun je de live prijs van BIB token verkennen!

Prijsvoorspelling van BIB Wil je weten waar je BIB naartoe gaat? Onze BIB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BIB token!

