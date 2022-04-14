Bear Champ (BCHAMP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bear Champ (BCHAMP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bear Champ (BCHAMP) Informatie JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind "The Bear Champ," one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his "Roll with the Punches" message, JC's art inspires resilience through life's challenges. As Chicago's most prolific street artist and a rising star in Miami, he's collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald's, and the Chicago Bulls. JC's work is more than art—it's a movement. Officiële website: https://www.thebearchamp.com/ Koop nu BCHAMP!

Bear Champ (BCHAMP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bear Champ (BCHAMP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 674.23K $ 674.23K $ 674.23K Totale voorraad: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Circulerende voorraad: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 674.23K $ 674.23K $ 674.23K Hoogste ooit: $ 0.00327313 $ 0.00327313 $ 0.00327313 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00067426 $ 0.00067426 $ 0.00067426 Meer informatie over Bear Champ (BCHAMP) prijs

Bear Champ (BCHAMP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bear Champ (BCHAMP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BCHAMP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BCHAMP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BCHAMP begrijpt, kun je de live prijs van BCHAMP token verkennen!

Prijsvoorspelling van BCHAMP Wil je weten waar je BCHAMP naartoe gaat? Onze BCHAMP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BCHAMP token!

