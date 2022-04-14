Bear Bull (BRB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bear Bull (BRB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bear Bull (BRB) Informatie BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you're bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success. Officiële website: https://bearbull.lol/ Whitepaper: https://bearbull.lol/ Koop nu BRB!

Bear Bull (BRB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bear Bull (BRB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 431.99K $ 431.99K $ 431.99K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 431.99K $ 431.99K $ 431.99K Hoogste ooit: $ 0.01811855 $ 0.01811855 $ 0.01811855 Laagste ooit: $ 0.00387777 $ 0.00387777 $ 0.00387777 Huidige prijs: $ 0.00431985 $ 0.00431985 $ 0.00431985 Meer informatie over Bear Bull (BRB) prijs

Bear Bull (BRB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bear Bull (BRB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BRB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BRB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BRB begrijpt, kun je de live prijs van BRB token verkennen!

Prijsvoorspelling van BRB Wil je weten waar je BRB naartoe gaat? Onze BRB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BRB token!

