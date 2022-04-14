Be For FWX (B4FWX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Be For FWX (B4FWX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Be For FWX (B4FWX) Informatie B4FWX is the community token native to FWX Finance, B4FWX is the community token native to FWX Finance, Officiële website: https://fwx.finance Whitepaper: https://x.com/fwxfinance/status/1790684446519415003 Koop nu B4FWX!

Be For FWX (B4FWX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Be For FWX (B4FWX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Hoogste ooit: $ 0.00810867 $ 0.00810867 $ 0.00810867 Laagste ooit: $ 0.00202252 $ 0.00202252 $ 0.00202252 Huidige prijs: $ 0.00358321 $ 0.00358321 $ 0.00358321 Meer informatie over Be For FWX (B4FWX) prijs

Be For FWX (B4FWX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Be For FWX (B4FWX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal B4FWX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel B4FWX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van B4FWX begrijpt, kun je de live prijs van B4FWX token verkennen!

Prijsvoorspelling van B4FWX Wil je weten waar je B4FWX naartoe gaat? Onze B4FWX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van B4FWX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!