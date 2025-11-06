BeursDEX+
De live BDC COIN prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime BDC DANA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BDC DANA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BDC DANA

BDC DANA Prijsinformatie

Wat is BDC DANA

BDC DANA officiële website

BDC DANA tokenomie

BDC DANA Prijsvoorspelling

BDC COIN Prijs (BDC DANA)

1 BDC DANA naar USD live prijs:

BDC COIN (BDC DANA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:08:17 (UTC+8)

BDC COIN (BDC DANA) Prijsinformatie (USD)

BDC COIN (BDC DANA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BDC DANA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BDC DANA hoogste prijs aller tijden is $ 0.01070641, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BDC DANA met -- veranderd in het afgelopen uur, +2.93% in de afgelopen 24 uur en -18.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

De huidige marktkapitalisatie van BDC COIN is $ 5.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BDC DANA is 999.78M, met een totale voorraad van 999779145.088568. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.82K.

BDC COIN (BDC DANA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van BDC COIN naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van BDC COIN naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van BDC COIN naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van BDC COIN naar USD $ 0.

Wat is BDC COIN (BDC DANA)?

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

BDC COIN (BDC DANA) hulpbron

BDC COIN Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal BDC COIN (BDC DANA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je BDC COIN (BDC DANA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor BDC COIN te bekijken.

Bekijk nu de BDC COIN prijsvoorspelling !

BDC COIN (BDC DANA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van BDC COIN (BDC DANA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BDC DANA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over BDC COIN (BDC DANA)

Hoeveel is BDC COIN (BDC DANA) vandaag waard?
De live BDC DANA prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BDC DANA naar USD prijs?
De huidige prijs van BDC DANA naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van BDC COIN?
De marktkapitalisatie van BDC DANA is $ 5.82K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BDC DANA?
De circulerende voorraad van BDC DANA is 999.78M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BDC DANA?
BDC DANA bereikte een ATH-prijs van 0.01070641 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BDC DANA?
BDC DANA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van BDC DANA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BDC DANA is -- USD.
Zal BDC DANA dit jaar hoger gaan?
BDC DANA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BDC DANA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
BDC COIN (BDC DANA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

