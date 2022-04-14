BCREPE (BCRE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BCREPE (BCRE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BCREPE (BCRE) Informatie BCREPE is an innovative Web3.0 asset management platform that operates on BSC networks. The platform empowers financial experts to create diversified investment portfolios utilizing a variety of crypto assets. This setup allows ordinary users to easily invest in specialized financial products crafted by professionals, granting access to opportunities typically reserved for seasoned investors. Essentially, BCREPE serves as an accessible gateway to professional-grade investment options within the dynamic cryptocurrency landscape. By using BCREPE, users can confidently explore the potential of crypto assets, unlocking new pathways for wealth generation. Ultimately, BCREPE bridges the gap between novice investors and expert financial strategies, fostering a more inclusive and engaging investment ecosystem in the digital age. Officiële website: https://www.bcrepe.fund Koop nu BCRE!

BCREPE (BCRE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BCREPE (BCRE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 127.51K $ 127.51K $ 127.51K Totale voorraad: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Circulerende voorraad: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 127.51K $ 127.51K $ 127.51K Hoogste ooit: $ 0.485048 $ 0.485048 $ 0.485048 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00021242 $ 0.00021242 $ 0.00021242 Meer informatie over BCREPE (BCRE) prijs

BCREPE (BCRE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BCREPE (BCRE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BCRE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BCRE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BCRE begrijpt, kun je de live prijs van BCRE token verkennen!

Prijsvoorspelling van BCRE Wil je weten waar je BCRE naartoe gaat? Onze BCRE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BCRE token!

