BCGame Coin (BC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00811089 $ 0.00811089 $ 0.00811089 24u laag $ 0.0087168 $ 0.0087168 $ 0.0087168 24u hoog 24u laag $ 0.00811089$ 0.00811089 $ 0.00811089 24u hoog $ 0.0087168$ 0.0087168 $ 0.0087168 Hoogste prijs ooit $ 0.01100698$ 0.01100698 $ 0.01100698 Laagste prijs $ 0.00291432$ 0.00291432 $ 0.00291432 Prijswijziging (1u) +0.85% Prijswijziging (1D) +0.26% Prijswijziging (7D) -7.54% Prijswijziging (7D) -7.54%

BCGame Coin (BC) real-time prijs is $0.00863001. De afgelopen 24 uur werd er BC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00811089 en een hoogtepunt van $ 0.0087168, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BC hoogste prijs aller tijden is $ 0.01100698, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00291432 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BC met +0.85% veranderd in het afgelopen uur, +0.26% in de afgelopen 24 uur en -7.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BCGame Coin (BC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 86.18M$ 86.18M $ 86.18M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 86.18M$ 86.18M $ 86.18M Circulerende voorraad 9.99B 9.99B 9.99B Totale voorraad 9,989,705,096.149933 9,989,705,096.149933 9,989,705,096.149933

De huidige marktkapitalisatie van BCGame Coin is $ 86.18M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BC is 9.99B, met een totale voorraad van 9989705096.149933. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 86.18M.