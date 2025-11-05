BeursDEX+
De live BCGame Coin prijs vandaag is 0.00863001 USD. Volg realtime BC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

BCGame Coin Prijs (BC)

1 BC naar USD live prijs:

$0.00863687
$0.00863687$0.00863687
+0.30%1D
BCGame Coin (BC) live prijsgrafiek
BCGame Coin (BC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00811089
$ 0.00811089$ 0.00811089
24u laag
$ 0.0087168
$ 0.0087168$ 0.0087168
24u hoog

$ 0.00811089
$ 0.00811089$ 0.00811089

$ 0.0087168
$ 0.0087168$ 0.0087168

$ 0.01100698
$ 0.01100698$ 0.01100698

$ 0.00291432
$ 0.00291432$ 0.00291432

+0.85%

+0.26%

-7.54%

-7.54%

BCGame Coin (BC) real-time prijs is $0.00863001. De afgelopen 24 uur werd er BC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00811089 en een hoogtepunt van $ 0.0087168, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BC hoogste prijs aller tijden is $ 0.01100698, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00291432 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BC met +0.85% veranderd in het afgelopen uur, +0.26% in de afgelopen 24 uur en -7.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BCGame Coin (BC) Marktinformatie

$ 86.18M
$ 86.18M$ 86.18M

--
----

$ 86.18M
$ 86.18M$ 86.18M

9.99B
9.99B 9.99B

9,989,705,096.149933
9,989,705,096.149933 9,989,705,096.149933

De huidige marktkapitalisatie van BCGame Coin is $ 86.18M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BC is 9.99B, met een totale voorraad van 9989705096.149933. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 86.18M.

BCGame Coin (BC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van BCGame Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van BCGame Coin naar USD $ +0.0017924867.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van BCGame Coin naar USD $ +0.0018835048.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van BCGame Coin naar USD $ +0.000019209497132988.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.26%
30 dagen$ +0.0017924867+20.77%
60 dagen$ +0.0018835048+21.83%
90 dagen$ +0.000019209497132988+0.22%

Wat is BCGame Coin (BC)?

$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.

To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

BCGame Coin (BC) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

BCGame Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal BCGame Coin (BC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je BCGame Coin (BC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor BCGame Coin te bekijken.

Bekijk nu de BCGame Coin prijsvoorspelling !

BC naar lokale valuta's

BCGame Coin (BC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van BCGame Coin (BC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over BCGame Coin (BC)

Hoeveel is BCGame Coin (BC) vandaag waard?
De live BC prijs in USD is 0.00863001 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BC naar USD prijs?
De huidige prijs van BC naar USD is $ 0.00863001. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van BCGame Coin?
De marktkapitalisatie van BC is $ 86.18M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BC?
De circulerende voorraad van BC is 9.99B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BC?
BC bereikte een ATH-prijs van 0.01100698 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BC?
BC zag een ATL-prijs van 0.00291432 USD.
Wat is het handelsvolume van BC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BC is -- USD.
Zal BC dit jaar hoger gaan?
BC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
