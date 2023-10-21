BBAChain (BBA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BBAChain (BBA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BBAChain (BBA) Informatie BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain. Officiële website: https://bbachain.com Whitepaper: https://bbachain.com/docs/bba-whitepaper.pdf

BBAChain (BBA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BBAChain (BBA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 360.96K $ 360.96K $ 360.96K Totale voorraad: $ 296.00M $ 296.00M $ 296.00M Circulerende voorraad: $ 164.51M $ 164.51M $ 164.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 649.47K $ 649.47K $ 649.47K Hoogste ooit: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 Laagste ooit: $ 0.00210127 $ 0.00210127 $ 0.00210127 Huidige prijs: $ 0.00219416 $ 0.00219416 $ 0.00219416 Meer informatie over BBAChain (BBA) prijs

BBAChain (BBA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BBAChain (BBA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BBA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BBA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BBA begrijpt, kun je de live prijs van BBA token verkennen!

Prijsvoorspelling van BBA Wil je weten waar je BBA naartoe gaat? Onze BBA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BBA token!

