Battle Buddy Token (BBTKN) Tokenomie

Battle Buddy Token (BBTKN) Informatie Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana's high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther. Officiële website: https://BattleBuddyToken.net Whitepaper: https://www.battlebuddytoken.net/about-us-whitepaper/

Battle Buddy Token (BBTKN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Battle Buddy Token (BBTKN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.46K $ 2.46K $ 2.46K Totale voorraad: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Circulerende voorraad: $ 794.92M $ 794.92M $ 794.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.09K $ 3.09K $ 3.09K Hoogste ooit: $ 0.00090216 $ 0.00090216 $ 0.00090216 Laagste ooit: $ 0.00000173 $ 0.00000173 $ 0.00000173 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Battle Buddy Token (BBTKN) prijs

Battle Buddy Token (BBTKN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Battle Buddy Token (BBTKN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BBTKN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BBTKN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BBTKN begrijpt, kun je de live prijs van BBTKN token verkennen!

