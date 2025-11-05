basilica Prijs (SN39)
+1.04%
-7.92%
-20.87%
-20.87%
basilica (SN39) real-time prijs is $3.05. De afgelopen 24 uur werd er SN39 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 2.93 en een hoogtepunt van $ 3.38, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SN39 hoogste prijs aller tijden is $ 15.73, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.517387 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SN39 met +1.04% veranderd in het afgelopen uur, -7.92% in de afgelopen 24 uur en -20.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van basilica is $ 8.16M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SN39 is 2.67M, met een totale voorraad van 2674843.310012352. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.16M.
Vandaag is de prijswijziging van basilica naar USD $ -0.262472650327846.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van basilica naar USD $ -0.5667885150.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van basilica naar USD $ -1.0272000450.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van basilica naar USD $ -3.684374071445191.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ -0.262472650327846
|-7.92%
|30 dagen
|$ -0.5667885150
|-18.58%
|60 dagen
|$ -1.0272000450
|-33.67%
|90 dagen
|$ -3.684374071445191
|-54.70%
Basilica is a decentralized compute marketplace operating as subnet 39 on the Bittensor network. The project provides high-performance GPU compute resources for AI workloads, serving as the infrastructure layer of the Covenant AI ecosystem alongside Templar (SN3) and Grail (SN81). Basilica implements a performance-first approach that prioritizes compute quality and reliability over simple price arbitrage. The platform uses smart contract-based collateral systems to ensure service delivery and incentivize miners to provide high-quality compute resources. The marketplace serves AI researchers, developers, and organizations requiring reliable GPU access for training, fine-tuning, and deploying machine learning models.
MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.
Hoeveel zal basilica (SN39) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je basilica (SN39) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor basilica te bekijken.
Bekijk nu de basilica prijsvoorspelling !
Inzicht in de tokenomie van basilica (SN39) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SN39 token !
|Tijd (UTC+8)
|Type
|Informatie
|11-05 17:18:00
|Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.
Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen
De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume
Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel
De beste cryptopumps van vandaag