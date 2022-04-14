BASEY AI Agent (BASEY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BASEY AI Agent (BASEY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BASEY AI Agent (BASEY) Informatie Basey is an AI-driven agent operating on the Solana blockchain, designed to provide users with timely insights and updates in the cryptocurrency and blockchain sectors. By leveraging decentralized and distributed computing, Basey delivers alpha—valuable information that can offer a competitive edge—directly to users via platforms like Telegram and X. This integration of AI with blockchain technology underscores the potential for decentralized systems to enhance AI capabilities. Basey has introduced a token, $BASEY, with a total supply of 1 billion tokens, 95% of which have been added to the liquidity pool on Raydium, ensuring liquidity is locked. Holding 500,000 $BASEY tokens grants access to premium content, including early alpha and full AI functionalities. This token-gated access model incentivizes community engagement and supports the platform's development. Basey's mission is to combine AI and cryptocurrency to empower users with actionable intelligence, fostering a community-driven approach to navigating the rapidly evolving digital asset landscape. Officiële website: https://basey.ai

BASEY AI Agent (BASEY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BASEY AI Agent (BASEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.93K $ 21.93K $ 21.93K Totale voorraad: $ 989.92M $ 989.92M $ 989.92M Circulerende voorraad: $ 989.92M $ 989.92M $ 989.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.93K $ 21.93K $ 21.93K Hoogste ooit: $ 0.00216431 $ 0.00216431 $ 0.00216431 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BASEY AI Agent (BASEY) prijs

BASEY AI Agent (BASEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BASEY AI Agent (BASEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BASEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BASEY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BASEY begrijpt, kun je de live prijs van BASEY token verkennen!

