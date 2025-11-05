BaseShake (BASESHAKE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00011161 24u hoog $ 0.00133807 Hoogste prijs ooit $ 0.00373689 Laagste prijs $ 0.00011161 Prijswijziging (1u) +1.01% Prijswijziging (1D) +31.13% Prijswijziging (7D) -7.32%

BaseShake (BASESHAKE) real-time prijs is $0.00117613. De afgelopen 24 uur werd er BASESHAKE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00011161 en een hoogtepunt van $ 0.00133807, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BASESHAKE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00373689, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00011161 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BASESHAKE met +1.01% veranderd in het afgelopen uur, +31.13% in de afgelopen 24 uur en -7.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BaseShake (BASESHAKE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.18M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.18M Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BaseShake is $ 1.18M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BASESHAKE is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.18M.