BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Informatie Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP Officiële website: https://www.basehoundbot.com Koop nu $HOUND!

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 66.19K $ 66.19K $ 66.19K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 936.01M $ 936.01M $ 936.01M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 70.71K $ 70.71K $ 70.71K Hoogste ooit: $ 0.00192998 $ 0.00192998 $ 0.00192998 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) prijs

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $HOUND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $HOUND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $HOUND begrijpt, kun je de live prijs van $HOUND token verkennen!

Prijsvoorspelling van $HOUND Wil je weten waar je $HOUND naartoe gaat? Onze $HOUND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $HOUND token!

