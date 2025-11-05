BeursDEX+
De live Based Moron prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime MORON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MORON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 MORON naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Based Moron (MORON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:27:41 (UTC+8)

Based Moron (MORON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Based Moron (MORON) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MORON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MORON hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MORON met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Based Moron (MORON) Marktinformatie

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

--
----

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Based Moron is $ 12.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MORON is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.95K.

Based Moron (MORON) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Based Moron naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Based Moron naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Based Moron naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Based Moron naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-26.70%
60 dagen$ 0+25.57%
90 dagen$ 0--

Wat is Based Moron (MORON)?

Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever.

From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor.

$MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room.

Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?”

This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.

Based Moron (MORON) hulpbron

Officiële website

Based Moron Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Based Moron (MORON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Based Moron (MORON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Based Moron te bekijken.

Bekijk nu de Based Moron prijsvoorspelling !

MORON naar lokale valuta's

Based Moron (MORON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Based Moron (MORON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MORON token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Based Moron (MORON)

Hoeveel is Based Moron (MORON) vandaag waard?
De live MORON prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MORON naar USD prijs?
De huidige prijs van MORON naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Based Moron?
De marktkapitalisatie van MORON is $ 12.95K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MORON?
De circulerende voorraad van MORON is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MORON?
MORON bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MORON?
MORON zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MORON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MORON is -- USD.
Zal MORON dit jaar hoger gaan?
MORON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MORON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Based Moron (MORON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

