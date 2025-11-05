BeursDEX+
De live Based Coin prijs vandaag is 0.00001544 USD. Volg realtime BASED naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BASED prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Based Coin prijs vandaag is 0.00001544 USD. Volg realtime BASED naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BASED prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BASED

BASED Prijsinformatie

Wat is BASED

BASED officiële website

BASED tokenomie

BASED Prijsvoorspelling

Based Coin logo

Based Coin Prijs (BASED)

Niet genoteerd

1 BASED naar USD live prijs:

--
----
-4.90%1D
mexc
Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Based Coin (BASED) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:46:55 (UTC+8)

Based Coin (BASED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00001434
24u laag
$ 0.00001657
24u hoog

$ 0.00001434
$ 0.00001657
$ 0.0000262
$ 0.00001434
+1.22%

-4.78%

-26.72%

-26.72%

Based Coin (BASED) real-time prijs is $0.00001544. De afgelopen 24 uur werd er BASED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001434 en een hoogtepunt van $ 0.00001657, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BASED hoogste prijs aller tijden is $ 0.0000262, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001434 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BASED met +1.22% veranderd in het afgelopen uur, -4.78% in de afgelopen 24 uur en -26.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Based Coin (BASED) Marktinformatie

$ 887.27K
--
$ 965.49K
57.28B
62,325,651,231.26195
De huidige marktkapitalisatie van Based Coin is $ 887.27K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BASED is 57.28B, met een totale voorraad van 62325651231.26195. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 965.49K.

Based Coin (BASED) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Based Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Based Coin naar USD $ -0.0000053140.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Based Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Based Coin naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.78%
30 dagen$ -0.0000053140-34.41%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Based Coin (BASED)?

The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Based Coin (BASED) hulpbron

Officiële website

Based Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Based Coin (BASED) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Based Coin (BASED) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Based Coin te bekijken.

Bekijk nu de Based Coin prijsvoorspelling !

BASED naar lokale valuta's

Based Coin (BASED) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Based Coin (BASED) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BASED token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Based Coin (BASED)

Hoeveel is Based Coin (BASED) vandaag waard?
De live BASED prijs in USD is 0.00001544 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BASED naar USD prijs?
De huidige prijs van BASED naar USD is $ 0.00001544. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Based Coin?
De marktkapitalisatie van BASED is $ 887.27K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BASED?
De circulerende voorraad van BASED is 57.28B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BASED?
BASED bereikte een ATH-prijs van 0.0000262 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BASED?
BASED zag een ATL-prijs van 0.00001434 USD.
Wat is het handelsvolume van BASED?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BASED is -- USD.
Zal BASED dit jaar hoger gaan?
BASED kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BASED prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:46:55 (UTC+8)

Based Coin (BASED) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

