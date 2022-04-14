Based Beast Coin (BEAST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Based Beast Coin (BEAST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Based Beast Coin (BEAST) Informatie Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests. Officiële website: https://www.basedbeastcoin.com/ Koop nu BEAST!

Based Beast Coin (BEAST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Based Beast Coin (BEAST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 133.73K $ 133.73K $ 133.73K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 133.73K $ 133.73K $ 133.73K Hoogste ooit: $ 0.075244 $ 0.075244 $ 0.075244 Laagste ooit: $ 0.00711498 $ 0.00711498 $ 0.00711498 Huidige prijs: $ 0.01337249 $ 0.01337249 $ 0.01337249 Meer informatie over Based Beast Coin (BEAST) prijs

Based Beast Coin (BEAST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Based Beast Coin (BEAST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BEAST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BEAST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BEAST begrijpt, kun je de live prijs van BEAST token verkennen!

Prijsvoorspelling van BEAST Wil je weten waar je BEAST naartoe gaat? Onze BEAST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BEAST token!

