Base Velocimeter (BVM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00271098 $ 0.00271098 $ 0.00271098 24u laag $ 0.0031322 $ 0.0031322 $ 0.0031322 24u hoog 24u laag $ 0.00271098$ 0.00271098 $ 0.00271098 24u hoog $ 0.0031322$ 0.0031322 $ 0.0031322 Hoogste prijs ooit $ 0.787331$ 0.787331 $ 0.787331 Laagste prijs $ 0.00138317$ 0.00138317 $ 0.00138317 Prijswijziging (1u) +0.61% Prijswijziging (1D) -4.05% Prijswijziging (7D) -20.43% Prijswijziging (7D) -20.43%

Base Velocimeter (BVM) real-time prijs is $0.00295189. De afgelopen 24 uur werd er BVM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00271098 en een hoogtepunt van $ 0.0031322, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BVM hoogste prijs aller tijden is $ 0.787331, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00138317 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BVM met +0.61% veranderd in het afgelopen uur, -4.05% in de afgelopen 24 uur en -20.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Base Velocimeter (BVM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 17.08K$ 17.08K $ 17.08K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 44.52K$ 44.52K $ 44.52K Circulerende voorraad 5.78M 5.78M 5.78M Totale voorraad 15,080,484.71884907 15,080,484.71884907 15,080,484.71884907

De huidige marktkapitalisatie van Base Velocimeter is $ 17.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BVM is 5.78M, met een totale voorraad van 15080484.71884907. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 44.52K.