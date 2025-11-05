Base Carbon Tonne (BCT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.200611 $ 0.200611 $ 0.200611 24u laag $ 0.238835 $ 0.238835 $ 0.238835 24u hoog 24u laag $ 0.200611$ 0.200611 $ 0.200611 24u hoog $ 0.238835$ 0.238835 $ 0.238835 Hoogste prijs ooit $ 8.6$ 8.6 $ 8.6 Laagste prijs $ 0.145607$ 0.145607 $ 0.145607 Prijswijziging (1u) -0.01% Prijswijziging (1D) -13.76% Prijswijziging (7D) -19.19% Prijswijziging (7D) -19.19%

Base Carbon Tonne (BCT) real-time prijs is $0.202019. De afgelopen 24 uur werd er BCT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.200611 en een hoogtepunt van $ 0.238835, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BCT hoogste prijs aller tijden is $ 8.6, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.145607 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BCT met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, -13.76% in de afgelopen 24 uur en -19.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Base Carbon Tonne (BCT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M Circulerende voorraad 21.11M 21.11M 21.11M Totale voorraad 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

De huidige marktkapitalisatie van Base Carbon Tonne is $ 4.26M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BCT is 21.11M, met een totale voorraad van 21106186.28652228. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.26M.