De live Base Carbon Tonne prijs vandaag is 0.202019 USD. Volg realtime BCT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BCT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BCT

BCT Prijsinformatie

Wat is BCT

BCT whitepaper

BCT officiële website

BCT tokenomie

BCT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Base Carbon Tonne logo

Base Carbon Tonne Prijs (BCT)

Niet genoteerd

1 BCT naar USD live prijs:

$0.202019
$0.202019
-13.70%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Base Carbon Tonne (BCT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:46:39 (UTC+8)

Base Carbon Tonne (BCT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.200611
$ 0.200611
24u laag
$ 0.238835
$ 0.238835
24u hoog

$ 0.200611
$ 0.200611

$ 0.238835
$ 0.238835

$ 8.6
$ 8.6

$ 0.145607
$ 0.145607

-0.01%

-13.76%

-19.19%

-19.19%

Base Carbon Tonne (BCT) real-time prijs is $0.202019. De afgelopen 24 uur werd er BCT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.200611 en een hoogtepunt van $ 0.238835, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BCT hoogste prijs aller tijden is $ 8.6, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.145607 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BCT met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, -13.76% in de afgelopen 24 uur en -19.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Base Carbon Tonne (BCT) Marktinformatie

$ 4.26M
$ 4.26M

--
--

$ 4.26M
$ 4.26M

21.11M
21.11M

21,106,186.28652228
21,106,186.28652228

De huidige marktkapitalisatie van Base Carbon Tonne is $ 4.26M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BCT is 21.11M, met een totale voorraad van 21106186.28652228. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.26M.

Base Carbon Tonne (BCT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Base Carbon Tonne naar USD $ -0.0322520437650374.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Base Carbon Tonne naar USD $ -0.0485155497.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Base Carbon Tonne naar USD $ -0.0054376848.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Base Carbon Tonne naar USD $ +0.0296118527339835.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0322520437650374-13.76%
30 dagen$ -0.0485155497-24.01%
60 dagen$ -0.0054376848-2.69%
90 dagen$ +0.0296118527339835+17.18%

Wat is Base Carbon Tonne (BCT)?

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Base Carbon Tonne (BCT) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Base Carbon Tonne Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Base Carbon Tonne (BCT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Base Carbon Tonne (BCT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Base Carbon Tonne te bekijken.

Bekijk nu de Base Carbon Tonne prijsvoorspelling !

BCT naar lokale valuta's

Base Carbon Tonne (BCT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Base Carbon Tonne (BCT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BCT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Base Carbon Tonne (BCT)

Hoeveel is Base Carbon Tonne (BCT) vandaag waard?
De live BCT prijs in USD is 0.202019 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BCT naar USD prijs?
De huidige prijs van BCT naar USD is $ 0.202019. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Base Carbon Tonne?
De marktkapitalisatie van BCT is $ 4.26M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BCT?
De circulerende voorraad van BCT is 21.11M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BCT?
BCT bereikte een ATH-prijs van 8.6 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BCT?
BCT zag een ATL-prijs van 0.145607 USD.
Wat is het handelsvolume van BCT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BCT is -- USD.
Zal BCT dit jaar hoger gaan?
BCT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BCT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:46:39 (UTC+8)

Base Carbon Tonne (BCT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,550.21

$3,338.64

$157.81

$0.9999

$1.1815

$102,550.21

$3,338.64

$157.81

$2.2421

$0.16414

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.01845

$0.01623

$0.10641

$0.2902

$0.0000000044097

$0.1680

$0.000008775

