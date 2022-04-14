Barry the badger (BARRY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Barry the badger (BARRY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Barry the badger (BARRY) Informatie Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community Officiële website: https://www.barrythebadger.io/ Koop nu BARRY!

Barry the badger (BARRY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Barry the badger (BARRY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 172.42K $ 172.42K $ 172.42K Totale voorraad: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M Circulerende voorraad: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 172.42K $ 172.42K $ 172.42K Hoogste ooit: $ 0.00281782 $ 0.00281782 $ 0.00281782 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001816 $ 0.0001816 $ 0.0001816 Meer informatie over Barry the badger (BARRY) prijs

Barry the badger (BARRY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Barry the badger (BARRY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BARRY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BARRY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BARRY begrijpt, kun je de live prijs van BARRY token verkennen!

Prijsvoorspelling van BARRY Wil je weten waar je BARRY naartoe gaat? Onze BARRY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BARRY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!