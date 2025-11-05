BARKcoin (BARKCOIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00336104$ 0.00336104 $ 0.00336104 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.91% Prijswijziging (1D) +12.43% Prijswijziging (7D) -8.77% Prijswijziging (7D) -8.77%

BARKcoin (BARKCOIN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BARKCOIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BARKCOIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00336104, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BARKCOIN met +0.91% veranderd in het afgelopen uur, +12.43% in de afgelopen 24 uur en -8.77% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BARKcoin (BARKCOIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 49.03K$ 49.03K $ 49.03K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 49.03K$ 49.03K $ 49.03K Circulerende voorraad 999.77M 999.77M 999.77M Totale voorraad 999,773,496.793673 999,773,496.793673 999,773,496.793673

De huidige marktkapitalisatie van BARKcoin is $ 49.03K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BARKCOIN is 999.77M, met een totale voorraad van 999773496.793673. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 49.03K.