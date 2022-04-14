Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Informatie The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities. Officiële website: http://trulyadog.com

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 51.36K $ 51.36K $ 51.36K Totale voorraad: $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M Circulerende voorraad: $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.36K $ 51.36K $ 51.36K Hoogste ooit: $ 0.00314896 $ 0.00314896 $ 0.00314896 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) prijs

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PAWSY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PAWSY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PAWSY begrijpt, kun je de live prijs van PAWSY token verkennen!

Prijsvoorspelling van PAWSY Wil je weten waar je PAWSY naartoe gaat? Onze PAWSY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PAWSY token!

