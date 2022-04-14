BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) Tokenomie
BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) Informatie
BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal SOLANA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel SOLANA tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van SOLANA begrijpt, kun je de live prijs van SOLANA token verkennen!
