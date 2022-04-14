Bao Finance (BAO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bao Finance (BAO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bao Finance (BAO) Informatie Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go. Officiële website: https://bao.finance/

Bao Finance (BAO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bao Finance (BAO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 62.58K $ 62.58K $ 62.58K Totale voorraad: $ 984.37B $ 984.37B $ 984.37B Circulerende voorraad: $ 73.37B $ 73.37B $ 73.37B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 839.66K $ 839.66K $ 839.66K Hoogste ooit: $ 0.00317406 $ 0.00317406 $ 0.00317406 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bao Finance (BAO) prijs

Bao Finance (BAO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bao Finance (BAO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BAO begrijpt, kun je de live prijs van BAO token verkennen!

Prijsvoorspelling van BAO Wil je weten waar je BAO naartoe gaat? Onze BAO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BAO token!

