BANX (BANX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BANX (BANX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BANX (BANX) Informatie Borrow ● Lend ● Multiply ● Hedge ◎ Solana tokens and NFTs on https://banx.gg with no expiration, no price liquidation. Banx is a modular peer-to-peer lending protocol enabling borrowers and lenders to choose their risk/reward parameters (LTV/APR), anywhere from very low to very high. The more $BANX you own and stake, the stronger the (financial) benefits you receive such as weekly $BANX rewards (from buybacks), boosts on leaderboard points, governance voting power, ... Officiële website: https://www.banx.gg Whitepaper: https://docs.banx.gg Koop nu BANX!

BANX (BANX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BANX (BANX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 317.24K $ 317.24K $ 317.24K Totale voorraad: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Circulerende voorraad: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 317.24K $ 317.24K $ 317.24K Hoogste ooit: $ 0.00082618 $ 0.00082618 $ 0.00082618 Laagste ooit: $ 0.00001697 $ 0.00001697 $ 0.00001697 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BANX (BANX) prijs

BANX (BANX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BANX (BANX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BANX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BANX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BANX begrijpt, kun je de live prijs van BANX token verkennen!

Prijsvoorspelling van BANX Wil je weten waar je BANX naartoe gaat? Onze BANX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BANX token!

