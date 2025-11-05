BankrStrategy (BNKSTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.62% Prijswijziging (1D) -18.74% Prijswijziging (7D) -37.38%

BankrStrategy (BNKSTR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BNKSTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BNKSTR hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BNKSTR met +0.62% veranderd in het afgelopen uur, -18.74% in de afgelopen 24 uur en -37.38% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BankrStrategy (BNKSTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.70K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.70K Circulerende voorraad 941.85M Totale voorraad 941,845,405.3788316

De huidige marktkapitalisatie van BankrStrategy is $ 5.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BNKSTR is 941.85M, met een totale voorraad van 941845405.3788316. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.70K.