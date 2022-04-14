Banjo (BANJO) Tokenomie
Banjo (BANJO) Informatie
Back in 1979, the Muppets Show released a special where Kermit the Frog plays the banjo to the song— “The Rainbow Connection”. This began the frog musician pop culture references that inspire an endearing representation of carefree joy.
Welcome, $BANJO. Since the token was launched via pump.fun, the liquidity pool is locked and to be never touched forever and ever. $BANJO has a huge support group of whales, dolphins, and jellies. We look to grow together. $BANJO is a Solana-based token, built on the highly efficient and scalable Solana blockchain. This ensures fast and affordable transactions, making it a seamless experience for all users
Banjo (BANJO) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Banjo (BANJO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Banjo (BANJO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Banjo (BANJO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal BANJO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel BANJO tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van BANJO begrijpt, kun je de live prijs van BANJO token verkennen!
Prijsvoorspelling van BANJO
Wil je weten waar je BANJO naartoe gaat? Onze BANJO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.