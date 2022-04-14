Banjo (BANJO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Banjo (BANJO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Banjo (BANJO) Informatie Back in 1979, the Muppets Show released a special where Kermit the Frog plays the banjo to the song— “The Rainbow Connection”. This began the frog musician pop culture references that inspire an endearing representation of carefree joy. Welcome, $BANJO. Since the token was launched via pump.fun, the liquidity pool is locked and to be never touched forever and ever. $BANJO has a huge support group of whales, dolphins, and jellies. We look to grow together. $BANJO is a Solana-based token, built on the highly efficient and scalable Solana blockchain. This ensures fast and affordable transactions, making it a seamless experience for all users Back in 1979, the Muppets Show released a special where Kermit the Frog plays the banjo to the song— “The Rainbow Connection”. This began the frog musician pop culture references that inspire an endearing representation of carefree joy. Welcome, $BANJO. Since the token was launched via pump.fun, the liquidity pool is locked and to be never touched forever and ever. $BANJO has a huge support group of whales, dolphins, and jellies. We look to grow together. $BANJO is a Solana-based token, built on the highly efficient and scalable Solana blockchain. This ensures fast and affordable transactions, making it a seamless experience for all users Officiële website: https://banjo.life/ Koop nu BANJO!

Banjo (BANJO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Banjo (BANJO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 110.07K $ 110.07K $ 110.07K Totale voorraad: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Circulerende voorraad: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 110.07K $ 110.07K $ 110.07K Hoogste ooit: $ 0.00389816 $ 0.00389816 $ 0.00389816 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001102 $ 0.0001102 $ 0.0001102 Meer informatie over Banjo (BANJO) prijs

Banjo (BANJO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Banjo (BANJO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BANJO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BANJO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BANJO begrijpt, kun je de live prijs van BANJO token verkennen!

Prijsvoorspelling van BANJO Wil je weten waar je BANJO naartoe gaat? Onze BANJO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BANJO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!