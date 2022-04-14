BangChain AI (BANGCHAIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BangChain AI (BANGCHAIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BangChain AI (BANGCHAIN) Informatie COIN related to ORiFICE Ai: Our mission is to holistically address the fundamental aspects of men's well-being by providing innovative solutions that cater to their primal energies, deep-seated desires for unconditional acceptance, and sexual fulfillment. We are committed to delivering products and experiences that not only meet physical needs but also foster a genuine sense of connection and emotional enrichment. Officiële website: https://www.orifice.store/

BangChain AI (BANGCHAIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BangChain AI (BANGCHAIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 373.83K $ 373.83K $ 373.83K Totale voorraad: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Circulerende voorraad: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 373.83K $ 373.83K $ 373.83K Hoogste ooit: $ 0.00453387 $ 0.00453387 $ 0.00453387 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00037333 $ 0.00037333 $ 0.00037333 Meer informatie over BangChain AI (BANGCHAIN) prijs

BangChain AI (BANGCHAIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BangChain AI (BANGCHAIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BANGCHAIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BANGCHAIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BANGCHAIN begrijpt, kun je de live prijs van BANGCHAIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van BANGCHAIN Wil je weten waar je BANGCHAIN naartoe gaat? Onze BANGCHAIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BANGCHAIN token!

