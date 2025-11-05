Band (BAND) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.424169 $ 0.424169 $ 0.424169 24u laag $ 0.467017 $ 0.467017 $ 0.467017 24u hoog 24u laag $ 0.424169$ 0.424169 $ 0.424169 24u hoog $ 0.467017$ 0.467017 $ 0.467017 Hoogste prijs ooit $ 22.83$ 22.83 $ 22.83 Laagste prijs $ 0.203625$ 0.203625 $ 0.203625 Prijswijziging (1u) +0.86% Prijswijziging (1D) -0.24% Prijswijziging (7D) -14.66% Prijswijziging (7D) -14.66%

Band (BAND) real-time prijs is $0.451785. De afgelopen 24 uur werd er BAND verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.424169 en een hoogtepunt van $ 0.467017, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BAND hoogste prijs aller tijden is $ 22.83, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.203625 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BAND met +0.86% veranderd in het afgelopen uur, -0.24% in de afgelopen 24 uur en -14.66% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Band (BAND) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 75.37M$ 75.37M $ 75.37M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 75.72M$ 75.72M $ 75.72M Circulerende voorraad 166.90M 166.90M 166.90M Totale voorraad 167,675,726.064667 167,675,726.064667 167,675,726.064667

De huidige marktkapitalisatie van Band is $ 75.37M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BAND is 166.90M, met een totale voorraad van 167675726.064667. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 75.72M.