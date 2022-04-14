BAM by Scotty (BAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BAM by Scotty (BAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BAM by Scotty (BAM) Informatie $BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins. Officiële website: https://x.com/i/communities/1916212839989318132 Koop nu BAM!

BAM by Scotty (BAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BAM by Scotty (BAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 77.78K $ 77.78K $ 77.78K Totale voorraad: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M Circulerende voorraad: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 77.78K $ 77.78K $ 77.78K Hoogste ooit: $ 0.00180516 $ 0.00180516 $ 0.00180516 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BAM by Scotty (BAM) prijs

BAM by Scotty (BAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BAM by Scotty (BAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BAM begrijpt, kun je de live prijs van BAM token verkennen!

Prijsvoorspelling van BAM Wil je weten waar je BAM naartoe gaat? Onze BAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BAM token!

