Balsa MM Fund (BMMF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.075443 $ 0.075443 $ 0.075443 24u laag $ 0.075951 $ 0.075951 $ 0.075951 24u hoog 24u laag $ 0.075443$ 0.075443 $ 0.075443 24u hoog $ 0.075951$ 0.075951 $ 0.075951 Hoogste prijs ooit $ 0.075951$ 0.075951 $ 0.075951 Laagste prijs $ 0.070272$ 0.070272 $ 0.070272 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -0.01% Prijswijziging (7D) +0.51% Prijswijziging (7D) +0.51%

Balsa MM Fund (BMMF) real-time prijs is $0.075771. De afgelopen 24 uur werd er BMMF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.075443 en een hoogtepunt van $ 0.075951, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BMMF hoogste prijs aller tijden is $ 0.075951, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.070272 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BMMF met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.01% in de afgelopen 24 uur en +0.51% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Balsa MM Fund (BMMF) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Circulerende voorraad 50.44M 50.44M 50.44M Totale voorraad 50,438,658.90985916 50,438,658.90985916 50,438,658.90985916

De huidige marktkapitalisatie van Balsa MM Fund is $ 3.82M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BMMF is 50.44M, met een totale voorraad van 50438658.90985916. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.82M.