Ballz of Steel (BALLZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00096761 24u hoog $ 0.00111006 Hoogste prijs ooit $ 0.01151396 Laagste prijs $ 0.00070042 Prijswijziging (1u) +0.62% Prijswijziging (1D) -3.19% Prijswijziging (7D) -20.17%

Ballz of Steel (BALLZ) real-time prijs is $0.00104063. De afgelopen 24 uur werd er BALLZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00096761 en een hoogtepunt van $ 0.00111006, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BALLZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.01151396, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00070042 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BALLZ met +0.62% veranderd in het afgelopen uur, -3.19% in de afgelopen 24 uur en -20.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ballz of Steel (BALLZ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.04M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.04M Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ballz of Steel is $ 1.04M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BALLZ is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.04M.