Baldor (BALDOR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 10.99 $ 10.99 $ 10.99 24u laag $ 11.62 $ 11.62 $ 11.62 24u hoog 24u laag $ 10.99$ 10.99 $ 10.99 24u hoog $ 11.62$ 11.62 $ 11.62 Hoogste prijs ooit $ 23.5$ 23.5 $ 23.5 Laagste prijs $ 9.84$ 9.84 $ 9.84 Prijswijziging (1u) +0.87% Prijswijziging (1D) +0.68% Prijswijziging (7D) -9.71% Prijswijziging (7D) -9.71%

Baldor (BALDOR) real-time prijs is $11.6. De afgelopen 24 uur werd er BALDOR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 10.99 en een hoogtepunt van $ 11.62, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BALDOR hoogste prijs aller tijden is $ 23.5, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 9.84 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BALDOR met +0.87% veranderd in het afgelopen uur, +0.68% in de afgelopen 24 uur en -9.71% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Baldor (BALDOR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Circulerende voorraad 100.00K 100.00K 100.00K Totale voorraad 100,000.0 100,000.0 100,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Baldor is $ 1.16M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BALDOR is 100.00K, met een totale voorraad van 100000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.16M.